2018-12-07T13:44:17+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 декабря 2018: снег, туман и до минус трех градусов

Выясняем, какая погода ждет 8-9 декабря 2018 жителей Ростова-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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До сугробов в донской столице далеко. Фото: ГОПАЛО Ольга.До сугробов в донской столице далеко. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 декабря 2018: снег, туман и до минус трех градусов. Так, в пятницу, 7 декабря, во второй половине дня начнется снег и сильный туман, видимость при котором составит менее километра. Температура воздуха в этот день будет держаться до минус одного градуса, а западный ветер будет дуть со скоростью три метра в секунду.

В субботу, 8 декабря, туман и снег продолжатся. Но похолодает до минус трех градусов. Ветра практически не будет. В воскресенье, 9 декабря, снова туман, но солнечно. А в дневные часы минусовая температура сменится на плюсовую. Метеорологи обещают до плюс двух градусов выше нуля.

Однако зимняя погода на этом закончится. С понедельника, 10 декабря, начнется сильный дождь, в начале недели температура воздуха до плюс четырех градусов, а сила ветра будет от девяти до 16 метров в секунду.

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