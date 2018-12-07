2018-12-07T13:53:42+03:00
Общество

В Ростовской области на пять миллионов рублей оштрафовали за плохую уборку снега

Максимальное наказание до ста тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Максимальное наказание за плохую уборку снега до ста тысяч рублей. Фото: ГОПАЛО Ольга.Максимальное наказание за плохую уборку снега до ста тысяч рублей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области за плохую уборку снега оштрафовали предприятия, которые должны за этим следить. Об этом сообщили в региональной Административной инспекции. В ведомстве пояснили, что поводом для проверок стали лавины жалобы от дончан. Оказалось, что больше всего нарушений было найдено в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону и, Таганроге.

- Там управляющие компании ЖКХ и ТСЖ к надлежащему содержанию территории относятся недобросовестно, - заключили проверяющие.

Они же напомнили, что под уборкой подразумевается вывоз снега, льда, грязи, обработка тротуаров и проезжей части дорог разрешенными к применению противогололедными материалами.

Кроме того, за уборку предусмотрены солидные штрафы. Так, для граждан это может быть от 300 рублей до трех тысяч, для чиновников от восьми до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц от 25 до 70 тысяч. Однако если попадутся на повторном нарушение, то максимальная сумма штрафов вырастет до ста тысяч.

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