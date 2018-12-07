2018-12-07T13:53:42+03:00
Общество

В Ростовской области на пять миллионов рублей оштрафовали за плохую уборку снега

Максимальное наказание до ста тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Максимальное наказание за плохую уборку снега до ста тысяч рублей. Фото: ГОПАЛО Ольга.Максимальное наказание за плохую уборку снега до ста тысяч рублей. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростовской области за плохую уборку снега оштрафовали предприятия, которые должны за этим следить. Об этом сообщили в региональной Административной инспекции. В ведомстве пояснили, что поводом для проверок стали лавины жалобы от дончан. Оказалось, что больше всего нарушений было найдено в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону и, Таганроге.

- Там управляющие компании ЖКХ и ТСЖ к надлежащему содержанию территории относятся недобросовестно, - заключили проверяющие.

Они же напомнили, что под уборкой подразумевается вывоз снега, льда, грязи, обработка тротуаров и проезжей части дорог разрешенными к применению противогололедными материалами.

Кроме того, за уборку предусмотрены солидные штрафы. Так, для граждан это может быть от 300 рублей до трех тысяч, для чиновников от восьми до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц от 25 до 70 тысяч. Однако если попадутся на повторном нарушение, то максимальная сумма штрафов вырастет до ста тысяч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали