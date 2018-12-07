2018-12-07T14:02:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону санитарные врачи предложили отправлять письма Деду Морозу через них

В ведомстве предлагают убить двух зайцев
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону санитарные врачи предложили отправлять письма Деду Морозу через них.В Ростове-на-Дону санитарные врачи предложили отправлять письма Деду Морозу через них.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Меньше чем через месяц детвора застынет под елками в ожидании чуда и подарков от сказочного волшебника. Убить одновременно сразу двух зайцев предлагают в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. На своем сайте сотрудники ведомствапредложили через них отправлять письма Деду Морозу. Такая возможность появилась с 6 декабря.

В частности, сделать это можно через общественную приемную Управления - адрес и телефон смотрите ниже.

- Пока взрослые будут получать консультации специалистов Управления, детям будет предложено собственноручно или с помощью взрослых написать письмо главному исполнителю новогодних желаний, - рассказали в ведомстве. - Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг.

Так, что шансов на то, что сокровенные желанию могут и исполниться, стало еще больше.

АЛЛО!

Где отправлять письма

г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 17, каб. 4, тел.:(863) 259-88-34

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