2018-12-07T14:10:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как вернуть деньги за путевку

Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря
Ольга ГОПАЛО
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Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря.Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 10 декабря, в Ростове-на-Дону заработает горячая линия. Она будет посвящена компенсации за детские путевки, которую родители могут получить, если покупали ее самостоятельно. Известно, что телефон горячей линии будет работать в региональном министерстве труда. А дежурить специалисты будут у телефона (номер смотрите ниже,- прим. автр.) с 14:00 до 16:00.

Там можно будет узнать, как купить путевку в лагерь, сколько составит размер компенсации, где ее можно получить, какие документы собрать и в какие сроки вернут деньги.

Известно, что оплата стоимости путевки или предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку осуществляется один раз в год.

Как рассказали в ведомстве, средняя стоимость детской путевки на 2018 год в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, в санатории – 891,1 рубля, а стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием в школах – 163,59 рубля.

КОНКРЕТНО

Какой размер вернут

- 100% стоимости путевки – для детей из малоимущих семей,

- 90% стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума,

- 50% стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной РСТ Ростовской области.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

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