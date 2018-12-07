2018-12-07T14:10:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как вернуть деньги за путевку

Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря.Звонить надо будет в понедельник, 10 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 10 декабря, в Ростове-на-Дону заработает горячая линия. Она будет посвящена компенсации за детские путевки, которую родители могут получить, если покупали ее самостоятельно. Известно, что телефон горячей линии будет работать в региональном министерстве труда. А дежурить специалисты будут у телефона (номер смотрите ниже,- прим. автр.) с 14:00 до 16:00.

Там можно будет узнать, как купить путевку в лагерь, сколько составит размер компенсации, где ее можно получить, какие документы собрать и в какие сроки вернут деньги.

Известно, что оплата стоимости путевки или предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку осуществляется один раз в год.

Как рассказали в ведомстве, средняя стоимость детской путевки на 2018 год в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, в санатории – 891,1 рубля, а стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием в школах – 163,59 рубля.

КОНКРЕТНО

Какой размер вернут

- 100% стоимости путевки – для детей из малоимущих семей,

- 90% стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума,

- 50% стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной РСТ Ростовской области.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали