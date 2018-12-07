В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как вернуть деньги за путевку
В понедельник, 10 декабря, в Ростове-на-Дону заработает горячая линия. Она будет посвящена компенсации за детские путевки, которую родители могут получить, если покупали ее самостоятельно. Известно, что телефон горячей линии будет работать в региональном министерстве труда. А дежурить специалисты будут у телефона (номер смотрите ниже,- прим. автр.) с 14:00 до 16:00.
Там можно будет узнать, как купить путевку в лагерь, сколько составит размер компенсации, где ее можно получить, какие документы собрать и в какие сроки вернут деньги.
Известно, что оплата стоимости путевки или предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку осуществляется один раз в год.
Как рассказали в ведомстве, средняя стоимость детской путевки на 2018 год в загородные стационарные оздоровительные лагеря – 683,44 рубля на одного ребенка в сутки, в санатории – 891,1 рубля, а стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием в школах – 163,59 рубля.
КОНКРЕТНО
Какой размер вернут
- 100% стоимости путевки – для детей из малоимущих семей,
- 90% стоимости путевки – для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума,
- 50% стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся к вышеназванным категориям, но не более средней стоимости путевки, рассчитанной РСТ Ростовской области.
АЛЛО!
Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.