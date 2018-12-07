Тема сисек раскрыта: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала снимок в откровенном купальнике
Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова вновь обрадовала поклонников, но не своими спортивным достижениями - а они, кстати, происходят у нее достаточно регулярно: например, не так давно спортсменка завоевала титул Чемпионки Европы по плааванию-2018.
На этот раз поводом для гордости подписчиков пловчихи стал снимок, который спортсменка опубликовала в своем Инстаграм. Судя по всему, фотокарточка сделана на Бали. Но какая!
Пловчиха в очередной раз подтвердила титул "Самой красивой попы в российском спорте". Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Такой откровенный купальник заставил заметно понервничать фанатов Ефимовой. Одно точно - новым снимком она в очередной раз подтвердила свой негласный титул «Самой красивой попы в российском спорте». Так ее нарекли журналисты одной из Интернет-версий популярного мужского журнала.
И еще спортсменка выполнила наказ одного из поклонников, который к предыдущему фото аппетитной пятой точки Юлии, сделанной в бассейне, оставил такой комментарий: «Тема сисек не раскрыта». Зато теперь - полный шедевр.