2018-12-07T17:22:12+03:00
Общество

Тема сисек раскрыта: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала снимок в откровенном купальнике

И в очередной раз подтвердила негласный титул "Самой красивой попы в российском спорте"
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Спортсменка из города Волголонска Ростовской области Юлия Ефимова вновь обрадовала поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка из города Волголонска Ростовской области Юлия Ефимова вновь обрадовала поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова вновь обрадовала поклонников, но не своими спортивным достижениями - а они, кстати, происходят у нее достаточно регулярно: например, не так давно спортсменка завоевала титул Чемпионки Европы по плааванию-2018.

На этот раз поводом для гордости подписчиков пловчихи стал снимок, который спортсменка опубликовала в своем Инстаграм. Судя по всему, фотокарточка сделана на Бали. Но какая!

Пловчиха в очередной раз подтвердила титул "Самой красивой попы в российском спорте". Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Пловчиха в очередной раз подтвердила титул "Самой красивой попы в российском спорте". Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Такой откровенный купальник заставил заметно понервничать фанатов Ефимовой. Одно точно - новым снимком она в очередной раз подтвердила свой негласный титул «Самой красивой попы в российском спорте». Так ее нарекли журналисты одной из Интернет-версий популярного мужского журнала.

pryanya93pryanya93
Немного потренировались, и снова в бой
24457 отметок «Нравится»165 комментариевInstagram

И еще спортсменка выполнила наказ одного из поклонников, который к предыдущему фото аппетитной пятой точки Юлии, сделанной в бассейне, оставил такой комментарий: «Тема сисек не раскрыта». Зато теперь - полный шедевр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг
Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как вернуть деньги за путевку
В Ростове-на-Дону санитарные врачи предложили отправлять письма Деду Морозу через них
В Ростовской области на пять миллионов рублей оштрафовали за плохую уборку снега
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 декабря 2018: снег, туман и до минус трех градусов
Смертельное ДТП на выезде из Ростова-на-Дону: фура раздавила иномарку
Новый год в Ростове-на-Дону: Как будут перекрывать движение для народных гуляний 31 декабря
Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее на дорогах из-за непогоды
Из-за фейкового видео о том, как не платить штрафы ГИБДД, ростовчанке грозит 50 часов исполнительных работ
В Ростовской области из аптек изъяты опасные для жизни и здоровья лекарства
В Новочеркасске налоговики из ОПГ, решившей «кинуть» государство на полмиллиарда рублей, осуждены условно
Суд повторно запретил строить 22-этажную "свечку" на пл. Ленина в Ростове-на-Дону
«Нет пошлости, одна эстетика»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стрингах
«Титьки, как будто пятерых откормила»: поклонники осудили Викторию Лопыреву за смелое декольте
В Ростовской области эпидемиологи забраковали больше двух тонн мяса
В Ростове-на-Дону управляющая компания вернула жильцам многоэтажки 86 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по безопасности детских товаров
В Ростовской области за неделю 11,8 тысячи человек заболели ОРВИ
В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России
Член Общественной палаты РФ от Ростовской области стал одним из победителей конкурса «Доброволец России-2018»