7 Дек. 15:03 2018-12-09T21:39:13+03:00

И в очередной раз подтвердила негласный титул "Самой красивой попы в российском спорте"

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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова вновь обрадовала поклонников, но не своими спортивным достижениями - а они, кстати, происходят у нее достаточно регулярно: например, не так давно спортсменка завоевала титул Чемпионки Европы по плааванию-2018.

На этот раз поводом для гордости подписчиков пловчихи стал снимок, который спортсменка опубликовала в своем Инстаграм. Судя по всему, фотокарточка сделана на Бали. Но какая!

Пловчиха в очередной раз подтвердила титул "Самой красивой попы в российском спорте". Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Такой откровенный купальник заставил заметно понервничать фанатов Ефимовой. Одно точно - новым снимком она в очередной раз подтвердила свой негласный титул «Самой красивой попы в российском спорте». Так ее нарекли журналисты одной из Интернет-версий популярного мужского журнала.