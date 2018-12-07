2018-12-07T17:30:50+03:00
Общество

Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее

Это произойдет с 9 декабря
Ольга ГОПАЛО
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Хорошая новость для тех, кто курсирует из Ростова-на-Дону в Москву и обратно.Хорошая новость для тех, кто курсирует из Ростова-на-Дону в Москву и обратно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Хорошая новость для тех, кто курсирует из Ростова-на-Дону в Москву и обратно. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, фирменный поезд теперь будет ходить на час быстрее. Произойдет это уже в ближайшее воскресенье, 9 декабря 2018 года.

Так, фирменный поезд под номером 19/20 сообщением Ростов-на-Дону – Москва будет ходить по новому расписанию. А именно - отправляться на 52 минуты позже, в 15:22 вместо 14:30. Время прибытия в столицу останется прежним - 07:35. В компании добавили, что таким образом, пассажиры проведут в пути 16 часов 13 минут.

А вот в обратном направлении время отправления пока будет оставаться привычным - 18:42. А вот прибывать состав будет в 10:36 вместо 11:55. А расстояние между конечными станциями поезд преодолеет на этом направлении за 15 часов 54 минуты.

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