Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
В пятницу, 7 декабря, в донской столице поезд насмерть сбил 19-летнего студента. Трагедия случилась на перегоне «Ростов-Товарный – Сельмаш».
- Примерно в 8:30 в черте города 19-летний парень, студент 1 курса Донского университета, был смертельно травмирован пассажирским поездом, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.
Как позже рассказал машинист, увидев человека в капюшоне вблизи полотна, он подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но молодой человек никак не реагировал.
Из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Уроженец Ингушетии погиб на месте происшествия, в его ушах были обнаружены наушники.