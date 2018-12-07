Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента

7 Дек. 18:23 2018-12-07T18:24:45+03:00

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В пятницу, 7 декабря, в донской столице поезд насмерть сбил 19-летнего студента. Трагедия случилась на перегоне «Ростов-Товарный – Сельмаш».

- Примерно в 8:30 в черте города 19-летний парень, студент 1 курса Донского университета, был смертельно травмирован пассажирским поездом, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

Как позже рассказал машинист, увидев человека в капюшоне вблизи полотна, он подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но молодой человек никак не реагировал.

Из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Уроженец Ингушетии погиб на месте происшествия, в его ушах были обнаружены наушники.