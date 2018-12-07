2018-12-07T18:34:21+03:00
Общество

В Ростовской области пропала 17-летняя девушка

Она исчезла 25 ноября
Ольга ГОПАЛО
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17-летняя девушка исчезла в городе Сальске Ростовской области. Фото: ГУ МВД России по РО.17-летняя девушка исчезла в городе Сальске Ростовской области. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области в розыск объявлена Кристина Баркой. 17-летняя девушка исчезла в городе Сальске Ростовской области. Последний раз ее видели еще в прошлом месяце - 25 ноября. В тот день она ушла из своего дома, но так и не вернулась. Ни родные, ни близкие не знают о том, где она может находиться.

- В тот день она была одета весеннюю светлую куртку, платье серого цвета, сапоги высокие, черные, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид ей 25 лет, средней полноты, рост 160 сантиметров, волосы черные, прическа каре, распущены, лицо овальное, смуглое, лоб высокий, глаза черные, губы пухлые, размер обуви 36-й. Из особых примет - на животе шрам от кесарева сечения.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба незамедлительно сообщить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8(8637)251-332 или 02.

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