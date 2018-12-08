В Ростовской области коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за плохую уборку снега и гололед на тротуарах

8 Дек. 09:00 2018-12-08T09:00:25+03:00

Административная инспекция назвала города региона, где ситуация с этим обстоит хуже всего

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Свыше шестисот дел об административной ответственности возбудили инспекторы по итогам проверок многочисленных жалоб от населения на крайне слабое качество уборки улиц и дворов в городах и райцентрах Ростовской области от снега и наледи.

- Общая сумма штрафных санкций — свыше 5 млн рублей, - сообщили «КП» в региональной административной комиссии. - Больше всего нарушений — в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Таганроге, где управляющие компании и ТСЖ недобросовестной относятся к надлежащему содержанию своих территорий.

Следует отметить, что за несвоевременную уборку улиц и дворов от снега и наледи штрафы, в общем-то, немаленькие: 300-3000 рублей - для физлиц, 8-30 тысяч - для должностных, 25-70 тысяч - для юридических лиц. А если попался повторно — то «бонусом» будет увеличение суммы.

- Количество жалоб растет, поэтому мы вынуждены выступить с предупреждением к предприятиям ЖКХ, коммунальным службам, управляющим компаниям и т. д. об ответственности, - отметили в областной инспекции. - Во избежание чрезвычайной ситуации они должны быть готовы оперативно реагировать и своевременно ликвидировать последствия снегопада.