В Ростове-на-Дону подростку грозит 15 лет колонии за убийство бомжа на кладбище

8 Дек. 09:13 2018-12-08T09:13:58+03:00

Молодой человек был оперативно задержан и отпираться в совершении преступления не стал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В южной столице начинается суд над 16-летним подростком, совершившим жестокое убийство бомжа летом нынешнего года на Братском кладбище.

- По версии следствия, 20 августа несовершеннолетний вместе с 30-летним мужчиной без определенного места жительства распивал спиртное на погосте, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Следственного комитета России. - В какой-то момент между ними возникла ссора, и парень набросился на оппонента с ножом, нанеся ему несколько ударов по шее и телу. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемого оперативно задержали — отпираться в совершенном преступлении он не стал, пояснив, мол, бес попутал из-за алкоголя.

Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.