Ростов-на-Дону претендует на звание гастрономической столицы юга России

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-08T09:23:59+03:00

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Ростов-на-Дону намерен заявить о себе не только как об административном центре ЮФО, но и как о гастрономической столице юга России. Такое заявление прозвучало на расширенном заседании межведомственного координационного совета по развитию туристских ресурсов.

- Надеюсь, что прошедший чемпионат и обновленный привлекательный имидж Ростова-на-Дону откроют новую страницу для въездного туризма, - отметил сити-менеджер Виталий Кушнарев. - Уверен, что у туристов сложился позитивный образ о нашем городе. Об этом говорят в том числе и многочисленные положительные статьи в Интернете.

Начальник муниципального управления торговли Константин Тихонов, в свою очередь, объявил, что в городе, по его оценке, сложилась «благоприятная среда для того, чтобы претендовать на звание гастрономической столицы юга страны».

- Во многом уникальность донской кухни состоит из сплетения многообразия культур народов, проживающих в донской столице и окрестностях - русских, украинцев, армян, евреев, народов Кавказа, - пояснил Тихонов. - В городе много гастрономических заведений с интересными подходами к кухне, дизайну и сервису. Посещение многих ресторанов города – это настоящее приключение, полное позитивных эмоций, ярких вкусов и новых ощущений.