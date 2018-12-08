В Ростове-на-Дону ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №20

8 Дек. 10:26 2018-12-08T10:26:15+03:00

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Администрация южной столицы вынуждена в ближайшее время объявить новый конкурс по выбору подрядчика на маршрут №20 «пос. Первомайский — Ц. Рынок». Об этом сообщил директор муниципального департамента транспорта Сергей Саенко в ходе встречи сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева с жителями Советского района.

По его словам, предыдущий перевозчик, выигравший конкурс на этот маршрут, просто отказался выпускать свой транспорт на линию.

- С этой компанией контракт расторгнут, временно маршрут обслуживает другой перевозчик, но и она не обеспечивает подвижным составом линию, - пояснил Саенко.

Сроки проведения нового конкурса он не уточнил. Зато рассказал, что вновь будет доработан сам маршрут, поскольку «есть проблема с транспортным обслуживанием жителей пос. Первомайского».