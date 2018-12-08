2018-12-08T11:49:49+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

По предварительным данным, легковушка подрезала автомобиль со включенными спецсигналами на перекрестке
Александр СТЕПАНОВ
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"Девятка" не пропустила скорую. Фото: Скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный"."Девятка" не пропустила скорую. Фото: Скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".
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Авария с участием кареты скорой помощи произошла в пятницу, 7 декабря, на пересечении пр. Шолохова с ул. Воровского.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не пропустил ехавший со включенными спецсигналами автомобиль скорой помощи, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в экстренных службах региона. - К счастью, никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что «девятка» бесцеремонно пыталась проскочить перед скорой, не удосужившись предоставить преимущество на дороге машине с мигалкой, но не успел.

-Видимо, включить, как это любят делать ребята за рулем таких автомобилей, музыку на полную катушку, и пер напролом, наплевав на всех, - возмущаются ростовчане в соцсетях. - Хоть бы мозги включил и представил, что, может быть, в следующий раз кто-то такой же, как и он, не пропустит машину врачей к его матери или ребенку!

ДТП с участием скорой помощи в Ростове-на-Дону 7.12.2018.. // Видео с места происшествия ВК, паблик "Ростов Главный".

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