2018-12-08T11:49:49+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

По предварительным данным, легковушка подрезала автомобиль со включенными спецсигналами на перекрестке
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
"Девятка" не пропустила скорую. Фото: Скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный"."Девятка" не пропустила скорую. Фото: Скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Авария с участием кареты скорой помощи произошла в пятницу, 7 декабря, на пересечении пр. Шолохова с ул. Воровского.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 не пропустил ехавший со включенными спецсигналами автомобиль скорой помощи, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в экстренных службах региона. - К счастью, никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что «девятка» бесцеремонно пыталась проскочить перед скорой, не удосужившись предоставить преимущество на дороге машине с мигалкой, но не успел.

-Видимо, включить, как это любят делать ребята за рулем таких автомобилей, музыку на полную катушку, и пер напролом, наплевав на всех, - возмущаются ростовчане в соцсетях. - Хоть бы мозги включил и представил, что, может быть, в следующий раз кто-то такой же, как и он, не пропустит машину врачей к его матери или ребенку!

ДТП с участием скорой помощи в Ростове-на-Дону 7.12.2018.. // Видео с места происшествия ВК, паблик "Ростов Главный".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону люксовая Audi TT на огромной скорости протаранила такси: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала наркопритон
Объединением Ростова-на-Дону с Батайском и Аксайским районом займется спецкомиссия
В Ростове-на-Дону восстановят четыре троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №20
Ростов-на-Дону претендует на звание гастрономической столицы юга России
В Ростове-на-Дону подростку грозит 15 лет колонии за убийство бомжа на кладбище
В Ростовской области коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за плохую уборку снега и гололед на тротуарах
В акции создателей «Елок» и «Комсомолки» победил школьник из Ростова-на-Дону
В Ростовской области пропала 17-летняя девушка
Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг
Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее