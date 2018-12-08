2018-12-08T12:24:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону восстановят четыре троллейбусных маршрута

«Рогатки» вновь пустят с центрального рынка на Сельмаш, а также до Стройгородка, Молкомбината и Военведа
Александр СТЕПАНОВ
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В мэрии сообщили, что город продолжит закупать подвижной состав для обеспечения троллейбусных маршрутов. Фото: пресс-служба горадминистрации.В мэрии сообщили, что город продолжит закупать подвижной состав для обеспечения троллейбусных маршрутов. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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В мэрии Ростова-на-Дону объявили о планах восстановить в течение следующего года еще четыре троллейбусных линии.

Речь идет о маршрутах №7 (Центральный рынок — Сельмаш), №10 (Центральный рынок — Молкомбинат), №14 (Центральный рынок - Площадь 2-й Пятилетки) и №17 (Центральный рынок — Стройгородок).

Как сообщили в департаменте транспорта, для этого придется провести капремонт одной контактной сети протяженностью порядка 10 км (от Ц. Рынка до Сельмаша), а также заново построить сеть от пл. 2-ой Пятилетки до Стройгородка по ул. Вавилова, Таганрогской Дачной и ул. 56-й Армии. При этом общая протяженность восстановленных троллейбусных маршрутов составит около 90 км. А дабы обеспечить эти направления подвижным составом, городские власти собираются докупить еще десять троллейбусов и столько же электробусов, на что понадобится почти 440 млн рублей.

Таким образом, к концу следующего года, с учетом возобновления ранее троллейбусов№№ 8, 9 и 12, общее количество маршрутов «рогатого» общественного транспорта в Ростове-на-Дону составит одиннадцать.

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