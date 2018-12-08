В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала наркопритон

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-08T13:49:38+03:00

Наркоманы приходили к ростовчанке, чтобы принять дозу, словно к себе домой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из дома 35-летней хозяйки изъяли массу шприцев и емкостей для изготовления запретного зелья

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков райотдела полиции №1 городского управления МВД наркотиков задержали 35-летнюю жительницу Ворошиловского района южной столицы, которая организовала в своем доме наркопритон.

- Как установили оперативники, туда приходили и знакомые ей наркоманы, и совершенно чужие люди, которым надо было «принять дозу», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - В ходе обыска оперативники изъяли массу всевозможных емкостей, шприцев и прочего «оборудования», которое использовалось для приготовления наркотиков.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.