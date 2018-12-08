2018-12-08T18:58:07+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону люксовая Audi TT на огромной скорости протаранила такси: есть пострадавшие

По одной версии, дорогая иномарка летела на красный, по другой — виноват водитель другого автомобиля, сделав рискованный поворот налево
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
От удара машины разметало в разные стороны.От удара машины разметало в разные стороны.Фото: Владимир АБРАШИН
Изменить размер текста:

В центре Ростова-на-Дону, на пересечении ул. Большой Садовой и пер. Братского, в субботу, 8 декабря, днем произошло серьезное ДТП с участием спортивного купе Audi TT и такси Skoda Rapid.

- По предварительным данным, 47-летний таксист за рулем «Шкоды», не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево — и него врезалась ехавшая по встречке «Ауди» под управлением 22-летнего водителя, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадали оба водителя, они госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка.

Между тем, очевидцы утверждают, что правила, на самом деле, нарушал молодой человек, управлявший люксовой иномаркой:

- Водитель «Ауди» ехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч, - рассказывают они. - Удар был сильнейший. Оба водителя без сознания — причем, таксист был не пристегнут ремнями безопасности, его откинуло с водительского места на пассажирское, а его пассажирке чудом повезло - она осталась невредима.

ДТП с участием Audi TT и такси в Ростове-на-Дону на пересечении Б. Садовой и Братского. 8.12.2018.// Видео: ВК, паблик "Ростов Главный"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области пьяный рецидивист едва не задушил женщину ради 500 рублей
В Ростове-на-Дону после капремонта открылся травмпункт горбольницы №4
В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала наркопритон
Объединением Ростова-на-Дону с Батайском и Аксайским районом займется спецкомиссия
В Ростове-на-Дону восстановят четыре троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
В Ростове-на-Дону ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №20
Ростов-на-Дону претендует на звание гастрономической столицы юга России
В Ростове-на-Дону подростку грозит 15 лет колонии за убийство бомжа на кладбище
В Ростовской области коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за плохую уборку снега и гололед на тротуарах
В акции создателей «Елок» и «Комсомолки» победил школьник из Ростова-на-Дону
В Ростовской области пропала 17-летняя девушка
Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг
Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее