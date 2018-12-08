В центре Ростова-на-Дону люксовая Audi TT на огромной скорости протаранила такси: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-08T18:58:07+03:00

По одной версии, дорогая иномарка летела на красный, по другой — виноват водитель другого автомобиля, сделав рискованный поворот налево

Изменить размер текста: A A

В центре Ростова-на-Дону, на пересечении ул. Большой Садовой и пер. Братского, в субботу, 8 декабря, днем произошло серьезное ДТП с участием спортивного купе Audi TT и такси Skoda Rapid.

- По предварительным данным, 47-летний таксист за рулем «Шкоды», не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать налево — и него врезалась ехавшая по встречке «Ауди» под управлением 22-летнего водителя, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ГУ МВД по Ростовской области. - Пострадали оба водителя, они госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка.

Между тем, очевидцы утверждают, что правила, на самом деле, нарушал молодой человек, управлявший люксовой иномаркой:

- Водитель «Ауди» ехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч, - рассказывают они. - Удар был сильнейший. Оба водителя без сознания — причем, таксист был не пристегнут ремнями безопасности, его откинуло с водительского места на пассажирское, а его пассажирке чудом повезло - она осталась невредима.