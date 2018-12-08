В Ростовской области пьяный рецидивист едва не задушил женщину ради 500 рублей
Полицейские Волгодонского межмуниципального управления МВД России задержали 35-летнего жителя Дубовского района — рецидивиста, ранее неоднократно судимого, который совершил разбойное нападение на свою знакомую.
- Потерпевшая пояснила, что ее приятель, ворвался к ней в дом пьяным и начал требовать деньги, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном ГУ МВД. - А когда она отказала ему, он сначала избил ее, а потом схватил бельевую веревку и принялся душить.
Только чудом удалось ей вырваться из его рук — и она уже решила не искушать судьбу, а просто вытащила из кошелька и отдала ему всю наличку, которая у нее была: 500 рублей. Ну а когда он наконец ушел, она позвонила в полицию.
- Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - добавили в полицейском главке. - Ему грозит до десяти лет лишения свободы.