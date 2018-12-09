Из-за работ в храме в Таганроге на полдня перекроют Машинный переулок

СЕГОДНЯ 00:04 2018-12-09T00:04:25+03:00

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Сегодня, 9 декабря, в Таганроге будет перекрыто движение по Машинному переулку. Причина - установка купола в Свято-Георгиевском храме. Дорогу закроют с 10 до 13 часов между улицами 1-ой Котельной и Дзержинского. Об этом сообщили в администрации города.

Также с 10 по 17 декабря коммунальщики будут перекрывать улицу Сергея Шило - они будут менять участки коллектора. Машины не смогут ездить от улицы Ждановской до улицы Транспортной. По той же причине, но на больший срок - с 10 декабря по 14 января - будет закрыта для движения транспорта улица Кузнечная - между Транспортной улицей и 30-ым переулком.

Из-за этого ограничения некоторые городские автобусы изменят свои маршруты:

№ 60 – от улицы Шило поедет по улице Ломоносова, улице Чехова, 27-му переулку, улице Кузнечной, Большому Проспекту и далее по установленной схеме.

№ 2 – по улицам Ломоносова, 2-ой Советской, Больничной, Большому Проспекту, Александровской и далее по установленной схеме.

№ 14 – по улицам Транспортной, Чехова, 27-му переулку, Большому Проспекту и далее по установленной схеме.

№ 15 – по улице Чехова, 27-му переулку, Большому Проспекту и далее по установленной схеме.