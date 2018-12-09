9 Дек. 00:19 2018-12-09T09:14:27+03:00

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В социальных сетях известный ростовчанин Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, принимает поздравления. 7 декабря в Государственном Кремлевском дворце он в очередной раз получил Национальную музыкальную премию в номинации "Лучший хип-хоп исполнитель". В этом году его поощерили за песню "Папа What's Up". Кроме него, за ту награду боролись Loc-Dog, Matrang, Вахтанг и Егор Крид.

- Спасибо всем, кто отдал свой голос за "38". Нам, пожилым людям, нужна поддержка, без нее мы никуда, - пошутил над своим возрастом Василий на вручении. - Я хочу поблагодарить своих замечательных дочек и мою жену Елену, за то, что они своими просьбами побыть больше дома помогли мне написать эту песню.

bastaakanoggano Баста стал лауреатом Российской Национальной Музыкальной Премии 2018 в номинации Лучший хип-хоп исполнитель. Спасибо всем вам!

Напомним, что в 2017 году Баста получил эту же награду за песню "Сансара", в 2016 - за "Выпускной", и 2015 тоже становился ее обладателем. Добавим, что данная премия учреждена "Фондом поддержки отечественной музыки" совместно с ведущими деятелями российской музыкальной индустрии и вручается уже четвертый год. Так что ростовчанин Вася Вакуленко пока что единственный, кто получал ее в номинации "Лучший хип-хоп исполнитель".