Украли телефон: в Ростове-на-Дону нашли пропавшего нижегородца

СЕГОДНЯ 00:40 2018-12-09T00:45:47+03:00

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Хорошо закончилась история с жителем Нижнего Новгорода, который пропал, уехав в Ростов-на-Дону. 8 декабря 40-летний Виктор Ч. был объявлен в розыск волонтерами в социальных сетях. Кроме внешности, о гражданине было известно, что он 3-го числа сел на поезд до южной столицы, после этого связь с ним оборвалась.

Путем распространения ориентировок добровольцы узнали, что мужчина жив и здоров, но попал в передрягу.

- Наши ориентировки долетели до Ростова-Папы! У него (пропавшего - прим. авт.) украли телефон, и выйти на связь он просто не мог, - сообщают члены поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Добавим, что сейчас в Ростове ищут 38-летнего Даниила Полякова. 31 октября он ушел из дома сестры и до настоящего времени не вернулся. Мужчина худой, ростом 175 см, со смуглым лицом и карими глазами. Был одет в куртку и джинсы черного цвета.

Разыскивается Поляков Даниил Леонидович, 1980 года рождения.Фото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (863) 249-47-02 или 02.