Звонок: в Ростове-на-Дону вылепили из снега героиню культового ужастика

9 Дек. 01:13 2018-12-09T01:15:21+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают необычного снеговика. Во дворе дома по улице Жукова, 25 (микрорайон Левенцовка) местный мастер вылепил героиню популярного ужастика "Звонок" - ту самую девочку, что вылезает из телевизора. В снежной скульптуре задействована лавка, на которой, собственно, стоит квадратный телевизор, а из его экрана выползает головой вниз женская фигура.

Горожане называют автора этой работы "талантищем" и пишут, что он далеко не первый раз радует местных жителей своим творчеством. Напомним, ранее "Комсомолка" писала о прекрасной скульптуре влюбленной пары, которая так же была вылеплена из снега на Левенцовке.

Добавим, что "девочку из звонка" зовут Садако Ямамура. Она - персонаж серии романов и фильмов, которая стала очень популярной на востоке, а затем и на западе, как раз из-за сцены, где это привидение выбирается из экрана телевизора, пугая главного героя.