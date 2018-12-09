Ростовчанин швырнул "огненный шар" с балкона многоэтажки

9 Дек. 01:33 2018-12-09T01:38:59+03:00

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Вечером 8 декабря одна из жительниц Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону заметила, как в доме напротив что-то горит. Она включила камеру на телефоне и сняла на видео, как на балконе 15-го этажа мужчина поджег некий предмет, а потом скинул его вниз.

- Сосед что-то поджег, не смог потушить, выбросил горящий предмет с балкона и чуть не попал в прохожего. А потом удивляемся, что у нас пожары в квартирах, - прокомментировала женщина свое видео.

Пожар на Суворовском 8.12.2018 .Ростов-на-Дону Главный

На кадрах видно, как мужчина около 40 секунд пытается совладать с огнем, а затем избавился от проблемы, метнув ее в воздух. "Файербол" приземлился буквально в паре метров от идущего по двору человека, который ни о чем не подозревал. В комментариях ростовчане осуждают "пироманта". Многие сетуют, что горящий предмет легко мог залететь на другой балкон и спровоцировать пожар. Люди пишут, что на месте прохожего вполне можно написать заявление в полицию о покушении на жизнь.

Напомним, что совсем недавно, 6 декабря, в другом многоэтажном жилом комплексе Ростова произошел пожар. Мужчина сам подпалил своию квартиру, кстати, на 15-ом этаже, а затем вышел к спасателям с ножом в руке.