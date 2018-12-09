Прямые руки - залог успеха: ростовчане в соцсетях обсуждают изобретательность водителя Toyota

9 Дек. 09:10 2018-12-09T09:13:06+03:00

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Ростовские водители в социальной сети обсуждают креатив своего коллеги, который "прокачал" белый фургон Toyota после ДТП. На фотографиях, выложенных в городском паблике, видно, что у автомобиля впереди имеются вмятины и, очевидно, оторвалось зеркало заднего вида. Но хозяин иномарки проявил изобретательность и сам сконструировал отсутствующую деталь - из обычного зеркала и деревянной дощечки.

- Кризисом ростовчан не напугать! - прокомментировал автор снимков.

- Креатив и прямые руки - залог успеха, - одобрил житель донской столицы Евгений Богданов.

- Просто пойти и купить зеркало на такую машину нет возможности, так как их нигде нет. Вот и примотал временно, - предположил автомобилист Армен Саркисов.

Напомним, что в Ростове немало "Кулибиных", полоняющих машины своими девайсами. К примеру, блогер Игорь Негода поставил в старенький BMW двигатель от истребителя МиГ-23.