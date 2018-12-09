2018-12-09T09:13:06+03:00
Авто

Прямые руки - залог успеха: ростовчане в соцсетях обсуждают изобретательность водителя Toyota

Автомобилист сам смастерил зеркало заднего вида
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Это Ростов, детка!"Фото из группы ВК "Это Ростов, детка!"
Изменить размер текста:

Ростовские водители в социальной сети обсуждают креатив своего коллеги, который "прокачал" белый фургон Toyota после ДТП. На фотографиях, выложенных в городском паблике, видно, что у автомобиля впереди имеются вмятины и, очевидно, оторвалось зеркало заднего вида. Но хозяин иномарки проявил изобретательность и сам сконструировал отсутствующую деталь - из обычного зеркала и деревянной дощечки.

- Кризисом ростовчан не напугать! - прокомментировал автор снимков.

- Креатив и прямые руки - залог успеха, - одобрил житель донской столицы Евгений Богданов.

- Просто пойти и купить зеркало на такую машину нет возможности, так как их нигде нет. Вот и примотал временно, - предположил автомобилист Армен Саркисов.

Напомним, что в Ростове немало "Кулибиных", полоняющих машины своими девайсами. К примеру, блогер Игорь Негода поставил в старенький BMW двигатель от истребителя МиГ-23.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин с ножом устроил разбойный рейд по магазинам
Холодно мне, дедушка: оголив булочки, звезда Playboy Мария Лиман просит ее согреть
На Дону полицейские изъяли две тысячи литров контрафактной "незамерзайки"
Председатель Заксобрания Ростовской области избран в Генеральный совет "Единой России"
Отключения света в Ростове-на-Дону 10-12 декабря 2018: список адресов
Ростовчанин швырнул "огненный шар" с балкона многоэтажки
Звонок: в Ростове-на-Дону вылепили из снега героиню культового ужастика
Украли телефон: в Ростове-на-Дону нашли пропавшего нижегородца
Ростовчанин Баста четвертый раз подряд стал лучшим хип-хоп исполнителем года
Из-за работ в храме в Таганроге на полдня перекроют Машинный переулок
В Ростовской области пьяный рецидивист едва не задушил женщину ради 500 рублей
В Ростове-на-Дону после капремонта открылся травмпункт горбольницы №4
В центре Ростова-на-Дону люксовая Audi TT на огромной скорости протаранила такси: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала наркопритон
Объединением Ростова-на-Дону с Батайском и Аксайским районом займется спецкомиссия
В Ростове-на-Дону восстановят четыре троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
В Ростове-на-Дону ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №20
Ростов-на-Дону претендует на звание гастрономической столицы юга России
В Ростове-на-Дону подростку грозит 15 лет колонии за убийство бомжа на кладбище
В Ростовской области коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за плохую уборку снега и гололед на тротуарах
В акции создателей «Елок» и «Комсомолки» победил школьник из Ростова-на-Дону
В Ростовской области пропала 17-летняя девушка
Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг
Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее