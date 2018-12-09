Отключения света в Ростове-на-Дону 10-12 декабря 2018: список адресов

9 Дек. 09:51 2018-12-09T09:53:24+03:00

Новая рабочая неделя начнется с отключений электричества для сотен ростовчан

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Для некоторых ростовчан новая рабочая неделя начнется с отключений света. Ростовские городские электросети сообщили о плановом обесточивании ряда улиц.

10 декабря с 9 до 17 часов - 27-я Линия, 11-21, 16-20; 29-я Линия, 23-77, 20-70; 31-я Линия, 35-75, 34-76; Сарьяна, 2-36, 3-29; 2-я Пролетарская, 16-34, 21-115; 45-я Линия 31-37; 47-я Линия 1-27, 2-14; 49-я Линия, 2-24, 1-35; Балканский, 1-31, 113, 2-40; улица Балка; Кирилловский, 1-15, 2-14; улица 1-я Левая, 2-я Левая, 1-15, 2-22; 43-я Линия, 18-48, 17-31; 41-я Линия, 18-52, 17-47; 39-я Линия, 54-98, 35-79; Еременко, 61-79, 67/2; Западная, 55, 62А, 68, 68Г; Калининградская, 50-62, 53-71; Карпатская, 1-37, 2-42; Ковалевской, 1-41, 2-42; Маршальская, 1-35, 2-44; Озерная, 1-41, 2-42;

11 декабря с 9 до 17 часов - Казахская, 109-149, 76-82; Обский, 1-3, 2-4; Цветочная, 2-34, 1-21; Мариупольский, 1-13, 2-10; Западная, 101, 117/2, 119/1, 125, 127;

12 декабря с 9 до 13 часов - Стачки, 223, 223/1, 223/2, 225, 225/1, 225/2, 225Б; 26-го Июня, 48-72; Волжская, 51-73, 56-80; Камская, 55-77, 44-66; Тихого Дона, 61-77.

Кроме того, 10 и 11 декабря с 9 до 17 часов будут отключаться дома по адресам: 26-го Июня, 79-99, 74-96; Печорская, 52-56, 47-49; Волжская, 75-97, 82-104; Камская, 79-99, 66-88; Тихого Дона, 46-60; Иркутский, 1-23, 2-28; Архангельский, 1-29, 2-28.

С полным списком можно ознакомиться на сайте оператором передачи электроэнергии.