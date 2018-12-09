Председатель Заксобрания Ростовской области избран в Генеральный совет "Единой России"

9 Дек. 11:15 2018-12-10T10:25:58+03:00

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Лидер донских единоросов Александр Ищенко избран в Генеральный совет партии. Такое решение приняли делегаты 18-го съезда «Единой России» 8 декабря.

- Главная задача партии на всех уровнях - от федерального до первичного - оставаться близкой к людям, развивать диалог, дискуссию, обсуждать все самые сложные и болезненные решения в публичном пространстве. Мы занимались таким всегда, но на новом этапе жизни партии будем делать это еще масштабнее, - отметил Ищенко.

В целом, ротация Генерального совета «ЕР» составила 40%. Донское отделения партии тоже ждут перемены. В феврале будет избран новый региональный политсовет и сформируется его президиума, у которого появляются новые функции.

Напомним, что Александр Ищенко ныне, как и несколько лет до этого, является председателем Законодательного Собрания Ростовской области.