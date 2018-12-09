На Дону полицейские изъяли две тысячи литров контрафактной "незамерзайки"

9 Дек. 11:36 2018-12-09T11:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские полицейские снова пресекли незаконную торговлю «незамерзайкой». В рамках профилактической операции «Правопорядок» в Сальском и Аксайском районах Ростовской области оперативники выявили факты незаконного хранения и продажи стеклоомывающей незамерзающей жидкости.

- Общий объем изъятой «незамерзайки» составил около 2000 литров, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. - Оперуполномоченные выяснили, что у владельцев торговых точек отсутствовали документы, подтверждающие происхождение данной продукции. Образцы изъятой жидкости направлены на исследования в экспертно-криминалистический центр, проводится проверка.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции напоминают, что проводят подобные рейды постоянно.

Добавим, что накануне в Ростове полицейские пресекли деятельность наркопритона. Стражи порядка задержали 35-летнюю женщину, которая организовала в своем доме точку по изготовлению и потреблению наркотиков. В ходе обыска там были обнаружены различные емкости, шприцы и другое необходимое оборудование.