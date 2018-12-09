2018-12-09T12:26:53+03:00
Общество

Холодно мне, дедушка: оголив булочки, звезда Playboy Мария Лиман просит ее согреть

Красавица из Ростова-на-Дону устроила новогоднюю фотосессию под елкой
Илья БОГОМОЛОВ
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Мария Лиман в образе снегурочки в гостях у радио "КП-Ростов" (89,8 fm).Мария Лиман в образе снегурочки в гостях у радио "КП-Ростов" (89,8 fm).Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Звезда журнала Playboy, ростовская фотомодель Мария Лиман решила подарить своим подписчикам в Instagram немного новогоднего настроения и опубликовала игривый снимок под елкой с подарками. Верхнюю часть тела красавица целомудренно спрятала под зимним свитером, зато нижнюю показала во всей красе.

- Холодно мне, дедушка, - написала Мария, игриво намекая на то, что ищет мужчину, который ее согреет.

liman_marialiman_maria
Холодно мне, дедушка #newyear #present #новыйгод #елочка #подарки #носки #елка
13663 отметок «Нравится»231 комментариевInstagram

Как недавно стало известно "КП", звезда интимных фотосессий развелась со своим мужем и ищет нового возлюбленного. Красавица не постеснялась и рассказала о том, каким он должен быть человеком.

Что касается фото под елкой, то оно, как и ожидалось, произвело фурор среди мужчин.

- А вы точно плохо себя вели? - комментируют подписчики.

- Сейчас приду и согрею.

- Оденься, снегурочка!

- А можно мне подарок?

Кстати, среди комментариев все чаще встречаются предложения руки и сердца. Кавалеры не теряют надежды сделать аппетитную Машу своей.

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