"Холодно мне, дедушка": звезда Playboy Мария Лиман снялась в игривой фотосессии у новогодней ёлки
Звезда журнала Playboy, ростовская фотомодель Мария Лиман решила подарить своим подписчикам в Instagram немного новогоднего настроения и опубликовала игривый снимок под елкой с подарками. Верхнюю часть тела красавица целомудренно спрятала под зимним свитером, зато нижнюю показала во всей красе.
- Холодно мне, дедушка, - написала Мария, игриво намекая на то, что ищет мужчину, который ее согреет.
Как недавно стало известно "КП", звезда интимных фотосессий развелась со своим мужем и ищет нового возлюбленного. Красавица не постеснялась и рассказала о том, каким он должен быть человеком.
Что касается фото под елкой, то оно, как и ожидалось, произвело фурор среди мужчин.
- А вы точно плохо себя вели? - комментируют подписчики.
- Сейчас приду и согрею.
- Оденься, снегурочка!
- А можно мне подарок?
Кстати, среди комментариев все чаще встречаются предложения руки и сердца. Кавалеры не теряют надежды сделать аппетитную Машу своей.