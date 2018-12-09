Ростовчанин с ножом устроил разбойный рейд по магазинам

9 Дек. 12:45 2018-12-09T12:45:06+03:00

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В Ростове-на-Дону по горячим следам задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в разбойных нападениях на магазины. Сначала злоумышленник зашел в табачный ларек в Железнодорожном районе, где, угрожая продавщице ножом, потребовал отдать ему выручку. Добычей налетчика стали всего 800 рублей. Этого ему показалось мало, и через некоторое время он провернул то же самое в одном из магазинов Советского района, где разжился уже на 17 тысяч.

После второго нападения мужчина скрылся, но ненадолго. Полицейским удалось его оперативно задержать, так как продавщица из первой точки сразу сообщила об ограблении. Выяснилось, что у подозреваемого богатое криминальное прошлое, ранее он был неоднократно судим.

- Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.