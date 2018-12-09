2018-12-09T12:45:06+03:00
Происшествия

Ростовчанин с ножом устроил разбойный рейд по магазинам

После двух дерзких ограблений его задержали
Илья БОГОМОЛОВ
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Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове-на-Дону по горячим следам задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в разбойных нападениях на магазины. Сначала злоумышленник зашел в табачный ларек в Железнодорожном районе, где, угрожая продавщице ножом, потребовал отдать ему выручку. Добычей налетчика стали всего 800 рублей. Этого ему показалось мало, и через некоторое время он провернул то же самое в одном из магазинов Советского района, где разжился уже на 17 тысяч.

После второго нападения мужчина скрылся, но ненадолго. Полицейским удалось его оперативно задержать, так как продавщица из первой точки сразу сообщила об ограблении. Выяснилось, что у подозреваемого богатое криминальное прошлое, ранее он был неоднократно судим.

- Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

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