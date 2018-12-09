Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области

9 Дек. 14:53 2018-12-09T15:00:25+03:00

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Мотострелковая дивизия Южного военного округа испытала новое вооружение на полигоне Кузьминский в Ростовской области. Бойцы российской армии отработали нормативы по вождению новых БМП-3 и другой техники, а также провели стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В. Учения проводились не только на отрытой местности, но и в виртуальном пространстве.

- В ноябре в войска ЮВО поставлено около 200 единиц новой и модернизированной техники, - рассказали в пресс-службе округа. - В том числе, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, более 40 современных комплексов спутниковой и радиосвязи, а также более 10 самолетов и вертолетов.

Напомним, что БМП-3, в отличие от моделей-предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель и гидромеханическую трансмиссию. На машине установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград. Вооружение включает 100-мм орудие, 30-мм автоматическую пушку, пулемет, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

Добавим, что с 1 декабря в составе 150-й мотострелковой дивизии ЮВО сформирован новый мотострелковый полк.