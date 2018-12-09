Ростовские автобусы № 20 поменяли схему движения

9 Дек. 16:31 2018-12-09T16:31:32+03:00

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Автобус № 20 донской столицы существенно поменял маршрут. Об этом сообщает ресурс "Ростовский городской транспорт".

Ранее он должен был ехать от поселка Первомайского, через ГПЗ-10, по улицам Мадояна, Республиканской, через Лендворец, и Главный ЖД вокзал на Центральный рынок. Но с 6 декабря схема движения автобуса кардинально изменилась: с Центрального рынка микроавтобусы едут по проспекту Стачки, далее сворачивают по улице Международной на Интернациональную и двигаются по Портовой, потом заворачивают на Каширскую, делают круг через ГПЗ-10, улицу 2-ю Краснодарскую, Аллею Роз и снова мимо ГПЗ-10 едут в поселок Первомайский.

- При этом, по заверению очевидцев, некоторые водители "забывают" о Первомайском и завершают рейс на ГПЗ-10. Таким образом, новая схема маршрута существенно дублирует схему автобуса № 4, а также автобуса № 8, - пишет обозревать "РГТ". - Сейчас, по данным очевидцев, на маршруте № 20 работают 13 микроавтобусов.

Горожане обеспокоены тем, что на Портовой теперь могут начаться "гонки" за пассажирами, и что район Ленгородка и улицы Республиканской остался без этого транспорта.