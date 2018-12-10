Ростовчане попросили вернуть автобусу №44 прежний маршрут

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-10T12:17:36+03:00

Транспортные нововведения не всем и не везде пришлись по душе. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Люди жалуются, что после сделанных нововведений в рамках транспортной реформы, уехать на этом номере стало намного сложнее

Изменить размер текста: A A

Петиция к городским властям с просьбой вернуть прежний маршрут автобусу №44 (ГПЗ — ТЦ «Мекрурий») появилась на Интернет-сервисе «Активный ростовчанин».

- Поскольку теперь (в рамках масштабной транспорной реформы. - прим. ред.) отменен объезд с пр. Королева - от рынка Квадро к 16-й поликлинике - на пл. Борко и далее, к пл. Добровольского и пр. Королева, нам стало очень затруднительно добираться от ТЦ «Меркурий» и Днепровского рынка к пл. Борко, - отмечает автор инициативы Татьяна Комарницкая. - Поэтому требуется дополнительная пересадка - или три остановки идти пешком. А автобус №92 , который частично дублирует этот участок от Днепровского рынка до 16-й поликлиники, в дневное время ездит нерегулярно (с перерывом 23-26 минут), после восьми вечера не ездит вообще - по данным приложения «Яндекс.Транспорт». А в час пик 92-й крайне переполнен.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к городским властям, ей предстоит набрать пятьсот откликов.