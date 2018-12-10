2018-12-10T12:17:36+03:00
Общество

Ростовчане попросили вернуть автобусу №44 прежний маршрут

Люди жалуются, что после сделанных нововведений в рамках транспортной реформы, уехать на этом номере стало намного сложнее
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Транспортные нововведения не всем и не везде пришлись по душе.Транспортные нововведения не всем и не везде пришлись по душе.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Петиция к городским властям с просьбой вернуть прежний маршрут автобусу №44 (ГПЗ — ТЦ «Мекрурий») появилась на Интернет-сервисе «Активный ростовчанин».

- Поскольку теперь (в рамках масштабной транспорной реформы. - прим. ред.) отменен объезд с пр. Королева - от рынка Квадро к 16-й поликлинике - на пл. Борко и далее, к пл. Добровольского и пр. Королева, нам стало очень затруднительно добираться от ТЦ «Меркурий» и Днепровского рынка к пл. Борко, - отмечает автор инициативы Татьяна Комарницкая. - Поэтому требуется дополнительная пересадка - или три остановки идти пешком. А автобус №92 , который частично дублирует этот участок от Днепровского рынка до 16-й поликлиники, в дневное время ездит нерегулярно (с перерывом 23-26 минут), после восьми вечера не ездит вообще - по данным приложения «Яндекс.Транспорт». А в час пик 92-й крайне переполнен.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к городским властям, ей предстоит набрать пятьсот откликов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ростовской области задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали