2018-12-10T12:41:38+03:00
Общество

Живая звезда: Более трехсот человек приняли участие во флешмобе в честь Дня Героев Отечества в Ростове-на-Дону

Патриотическая акция прошла напротив музея «Россия — моя история»
Александр СТЕПАНОВ
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В акции приняли участие школьники, студенты и волонтеры. Фото: пресс-служба горадминистрации.В акции приняли участие школьники, студенты и волонтеры. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Более трехсот человек — в основном, школьники, студенты и волонтеры — приняли участие в патриотической акции, которая прошла в Ростове-на-Дону в честь памятной даты воинской славы - Дня Героев Отечества, отмечаемого 9 декабря.

Молодые люди выстроились в живую звезду - символ Героя России (а прежде - Советского Союза), а затем одновременно выпустили в небо черные и оранжевые воздушные шары — то есть цветов Георгиевской ленты, прилагавшейся к самым почитаемым в отечественной армии наградам: ордену Св. Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали, а также служившей отличительным символом советской Гвардии и орденов Славы и медалей «За победу над Германией».

А после окончания акции юноши и девушки смогли посетить экспозиции исторического парка «Россия – моя история», напротив которого проходил флешмоб.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

День Героев Отечества - памятная дата, установленная Госдумой РФ 26 января 2007 года. В Российской империи, этот день отмечали как День Георгиевских кавалеров, поскольку именно 26 ноября (9 декабря по новому стилю) в 1769 году императрица Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи.

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