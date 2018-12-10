2018-12-10T12:50:41+03:00
Общество

Ростове-на-Дону 1 января состоится новогодний забег

Принять в нем участие предлагают всем, кто сможет заставить себя подняться после празднования
Александр СТЕПАНОВ
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В забеге может бесплатно принять участие каждый желающий, но предварительно придется зарегистрироваться. Фото: пресс-служба горадминистрации.В забеге может бесплатно принять участие каждый желающий, но предварительно придется зарегистрироваться. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Традиционный городской новогодний забег под названием «Побегай 1 января» состоится в южной столице в первый день нового, 2019-го, года.

- Это не соревнование на результат, а, скорее, костюмированный праздник здорового образа жизни, в котором можно участвовать всей семьей, - отметили в администрации Ростова-на-Дону. - Возрастных ограничений нет, участие — бесплатное.

Словом, всем, кто сможет заставить себя подняться утром 1 января после празднования Нового года, ждут к 10 часам утра у главной городской елки — на входе в парк Горького со стороны Б. Садовой. Дистанция — 4 км, маршрут будет проходить по центру города, основной участок — пешеходная часть ул. Пушкинской, а финиш у Публичной библиотеки.

Кстати, чтобы принять участие придется обязательно зарегистрироваться на сайте акции.

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