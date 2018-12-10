Жительница Ростовской области нашла тело соседа, обмотанного скотчем

10 Дек. 14:03 2018-12-10T14:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области раскрыли убийство 64-летнего пенсионера, тело которого обнаружила соседка. Женщина, находясь в подъезде, обратила внимание на приоткрытую входную дверь в квартиру, заподозрив неладное, она решила позвать соседа, но тот не отзывался, тогда она зашла внутрь. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа.

- Подозреваемый уже задержан, - рассказали в правоохранительных органах. - Это знакомый погибшего, согласно предварительным данным, они вместе выпивали, после чего возник конфликт, который закончился преступлением.

По факту возбуждено уголовное дело.