Жительница Ростовской области нашла тело соседа, обмотанного скотчем
Следком сообщил о задержании подозреваемого
По факту убийства возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области раскрыли убийство 64-летнего пенсионера, тело которого обнаружила соседка. Женщина, находясь в подъезде, обратила внимание на приоткрытую входную дверь в квартиру, заподозрив неладное, она решила позвать соседа, но тот не отзывался, тогда она зашла внутрь. Вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа.
- Подозреваемый уже задержан, - рассказали в правоохранительных органах. - Это знакомый погибшего, согласно предварительным данным, они вместе выпивали, после чего возник конфликт, который закончился преступлением.
По факту возбуждено уголовное дело.