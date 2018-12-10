2018-12-10T14:11:38+03:00
Общество

В Ростовской области задержали 250 овец, которых незаконно пытались вывезти

Отара отправлена на карантин
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Областные ветеринары сообщили о возбуждении административного дела. Причина - попытка незаконно перевезти отару.

- В селе Ремонтном на посту ДПС был остановлен грузовик с прицепом, - рассказали в областной станции по борьбе с болезнями животных. - В машине находились 250 овец. Во время проверки документов выяснилось, что отару отправили из села Киселевка на бойню в Кизляр (Дагестан), вот только бумага о здоровье животных отсутствовала.

В результате возбудили административное дело, а овец определили на карантин. Всего в течение недели было выявлено девять фактов транспортировки животных без ветеринарных сопроводительных документов. Жители были пойманы за нелегальным ввозом и вывозом крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней.

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