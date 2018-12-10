2018-12-10T14:18:15+03:00
Политика

В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У

Крылатая машина предназначена для обнаружения целей на дальних дистанциях и наведения на них истребителей и фронтовой авиации
Александр СТЕПАНОВ
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Современное оборудование позволяет этому самолету-разведчику вести одновременно сотни целей и автоматически наводить на них истребители. Фото: ТАНТК им. Бериева.Современное оборудование позволяет этому самолету-разведчику вести одновременно сотни целей и автоматически наводить на них истребители. Фото: ТАНТК им. Бериева.
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ТАНТК им. Г.М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с бортовым номером «красный 45», который уже направлен из Таганрога к месту своего постоянного базирования.

- Новая модификация этой воздушной машины имеет улучшенные характеристики радиотехнического комплекса («тарелка» над фюзеляжем, из-за которой А50У называют еще «самолет-гриб». - прим. ред.), при этом сам он существенно облегчен за счет перехода на новую элементную базу, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ТАНТК. - Кроме того, существенно улучшены условия работы членов экипажа самолета.

Этот воздушный разведчик, действующий с дальних дистанций, предназначен для обнаружения и сопровождения целей на земле, в воздухе и на воде, передачи информации об этом в командные пункты и, в дальнейшем, для наведения на них истребителей и фронтовой авиации.

Что важно — современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.

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