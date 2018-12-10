В Ростове-на-Дону на этой неделе сотни домов останутся без света

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-10T14:24:49+03:00

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В Ростове-на-Дону на этой неделе планируются отключения света. Об этом сообщают коммунальщики. Известно, что без электричества останутся жители сразу нескольких районов города. А не работать электроприборы будут из-за плановых работ, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и конгда будут отключать электричество в Ростове-на-Дону

11 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10 11.12.18 11.12.18 09=00 17=00

- ул. Западная 101, 117/2, 119/1, 125, 127

- ул. Тарновского-Терлецкого 65-97, 84-102; ул. Севастопольская 65-121, 68-110; ул. Тульская 47-115, 56-104; ул. Ташкентская 9-25, 8-22; ул. Автодорная; пер. Владивостокский 1-49, 2-78; ул. Северо-Кавказская; ул. Большевистская; ул. Земельная; ул. Стасова; ул. 56-я Армии; ул. Таганрогская 9-17, 90; пер. Стекольный; пер. Госпитальный; ул. Дачная

11 декабря с 10:00 до 12:00:

- ул. Серафимовича 35-47, 38-44; пер. Островского 31-35, 34; просп. Буденновский 17-19; ул. Темерницкая 37-41

11 декабря с 08:00 до 18:00:

- ул. 12-го Февраля 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107

11-14 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

11 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Нефёдова 55, 58/115; ул. Текучёва 176-182, 109, 109А; ул. Народного Ополчения 141-151, 186-202; пер. Доломановский 94 -110/55 11.12.18

- 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Текучёва 162-182, 97-107; ул. Народного Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58; пер. Гвардейский 72 11.12.18

12 декабря с 09:00 до 13:00:

- просп. Стачки 223, 223/1, 223/2, 225, 225/1, 225/2, 225Б

12 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. 26-го Июня 48-72; ул. Волжская 51-73, 56-80; ул. Камская 55-77, 44-66; ул. Тихого Дона 61-77

- ул. Солидарности 1-125, 2-114; пер. Норильский 14-28; ул. Детская 1-79, 2-72; пер. Рационализаторский 31-53, 24-40; ул. А. Блока 27-39, 28-36

- ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. Кумженская 37-71, 40-74; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 14; ул. 5-я Причальная 11, 34

12 декабря с 08:00 до 18:00:

- ул. 12-го Февраля 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107

12-14 декабря с 09:00 до 17:30:

- ст «Жемчужина»; ст «Ростсельмаш-товарищ»; ст «Дружба»; ст «Росинка»; ст «Мичуринец»; ст «Северная ривьера»; ст «Космос»; ст «Росельмашевец»; ст «Красный Аксай»; ст «Виноградарь»

12 декабря с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00:

- ул. Станиславского 39-47, 48-52; ул. Обороны 49

13 декабря с 09:00 до 13:00:

- ул. Загорская 17, 24/1; ул. Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93А, 97А

13 декабря с 10:00 до 12:00:

- пер. Соборный 2А, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 10, 25Г, 27; пер. Семашко 3; ул Донская 2-16, 5, 9, 13-31, ул. Нижнедонская 9

- ул. Вересаева 2-34, 1-41; ул. Щаденко 1-21; пер. Лётный 1-5, 2-6; ул. Камо 1-5, 2-14; ул. Минина 7-17, 8-18; ул. Саранская 9-21, 12-26; ул. Щорса 11-29, 14-28

13 декабря с 09:00 до 17:00:

- ул. Минский 1-39, 2-38; ул. Лесозащитная 25-37; ул. Двинская 19-37, 46-66; ул. 26-го Июня 51-77; пер. Читинский 1-23, 2-264

13 декабря с 09:00 до 16:00:

- 18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-я улица 4-40, 1-9

14 декабря с 09:00 до 13:00:

- ул. Петрашевского 14/27, 16-34, 29/57, 67-83

14 декабря с 09:00 до 16:00:

- ул. Коровкина 21-45, 20-46; ул. 12-го февраля 64, 64А-98; пер. Гвардейский 79-85; пер. Скрыпника 59-63, 64-68

*По данным Донэнерго.