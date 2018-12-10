2018-12-10T14:27:38+03:00
Общество

Сотрудники донской автоинспекции предупредили о совместных рейдах с приставами в поисках водителей-должников

Совместные акции будут проходить регулярно
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Должников будут останавливать автоинспекторы.Должников будут останавливать автоинспекторы.
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Сотрудники автоинспекции предупредили о совместных рейдах с судебными приставами. Они будут искать водителей, которые не платят за штрафы. Действовать намерены по следующей схеме: с помощью передвижного комплекса автоматической фиксации «выявлять» в общем потоке должников. Водителей будет общение с судебными приставами. Последние сообщат сумму долга и предложат варианты решения проблемы.

- Административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления в силу соответствующего постановления, - говорят в УГИБДД Ростовской области. - Если оплата проходит в течение 20 дней с момента вынесения постановления, гражданин получает право оплачивать только половину от суммы наложенного штрафа за ряд нарушений ПДД РФ.

Должникам грозит двукратный размер штрафа, который не был оплачен, либо административный арест.

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