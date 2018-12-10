2018-12-10T14:41:45+03:00
Происшествия

В Ростовской области пенсионер попался на хранении наркотиков

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские возбудили уголовное дело.Полицейские возбудили уголовное дело.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Сотрудники полиции распространили официальное сообщение о задержании пенсионера. Согласно официальной версии, мужчина хранил наркотики, причем, в достаточно крупном размере. У него было изъята «травка» (450 гр).

- Марихуану обнаружили во время обыска по месту жительства злоумышленника, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Как сообщил сам подозреваемый, он хранил данное вещество для собственного употребления.

По факту хранения возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчина будет находиться дома, но с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если вина пенсионера будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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