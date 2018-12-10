2018-12-10T14:41:36+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 10-16 декабря 2018: сильный ветер, дожди и туман

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 10 по 16 декабря 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 10 по 16 декабря 2018.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону с 10 по 16 декабря 2018.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону обещают дождливую погоду на предстоящей рабочей неделе. Так, в понедельник, 10 декабря, в дневные часы ожидается до плюс трех градусов тепла. Однако уже во второй половине дня пойдет сильный дождь. Сила юго-восточного ветра - от пяти до десяти метров в секунду. Во вторник, 11 декабря, уже от плюс двух до плюс четырех, ветер станет восточным и усилится до семнадцати метров в секунду. Возможны осадки во второй половине дня.

В среду, 12 декабря, весь день также прогнозируют осадки в виде дождя, днем до плюс трех градусов, ветер уже юго-западный - до 13 метров в секунду.

В четверг, 13 декабря, до плюс двух тепла на уличных термометрах, правда, ветра практически не будет. Уже с пятницы, 14 декабря, начнется минусовая температура. Ожидается туман, видимость при котором составит менее километра. Днем - до минус одного и может быть снег. Минусовые температуры до минус двух и туман ждут жителей Ростова-на-Дону и на выходных 15-16 декабря.

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