2018-12-10T16:41:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отметят флешмобом день рождения писателя Александра Солженицына

11-декабря отмечается столетний юбилей
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 декабря, отмечается столетие со Дня рождения писателя Александра Солженицына. По такому случаю в ЮФУ приготовили флешмоб. Студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации соберутся на Соборном, где находилась школа, в которой учился известный автор. Ровно в 13:00 они раскроют его книги и замрут с ними на пять минут. После этого раздадут прохожим флаеры с информацией о творчестве писателя, малоизвестными фактами его биографии и рекомендациями для тех, кто хочет начать знакомство с произведениями Александра Исаевича. Цель акции - привлечь внимание к проблемам изучения творчества Нобелевского лауреата.

Также в этот день стартует сбор материала для исследования, во время которого при помощи специальных опросников у горожан выяснят: насколько ростовчане знакомы с творчеством автора, знают ли, что связывает его с донской столицей, и считают ли актуальной установку памятника ему. Студенты обратятся к горожанам с разработанным опросником, после чего обобщат и представят итоговый материал общественности.

К слову, юбилейные мероприятия в стенах вуза идут на протяжении всего года: уже прошла международная научная конференция, были организованы две выставки, посвященные творчеству юбиляра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Белой Калитвы забил кирпичом своего знакомого
В Ростове-на-Дону чаще всего на взятках попадаются полицейские, чиновники и медики
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 10-16 декабря 2018: сильный ветер, дожди и туман
В Ростовской области пенсионер попался на хранении наркотиков
Сотрудники донской автоинспекции предупредили о совместных рейдах с приставами в поисках водителей-должников
В Ростове-на-Дону на этой неделе сотни домов останутся без света
В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У
В Ростовской области задержали 250 овец, которых незаконно пытались вывезти
Жительница Ростовской области нашла тело соседа, обмотанного скотчем
Ростове-на-Дону 1 января состоится новогодний забег
Живая звезда: Более трехсот человек приняли участие во флешмобе в честь Дня Героев Отечества в Ростове-на-Дону
Ростовчане попросили вернуть автобусу №44 прежний маршрут
В Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 53-летний мужчина
В Ростовской области на волю выпустили три десятка европейских оленей
Тройная авария на "злом" перекрестке попала на видео в Ростове-на-Дону
Ростовские автобусы № 20 поменяли схему движения
Новые БМП-3 протестированы на военном полигоне в Ростовской области
Ростовчанин с ножом устроил разбойный рейд по магазинам
Холодно мне, дедушка: оголив ягодицы, звезда Playboy Мария Лиман просит ее согреть
На Дону полицейские изъяли две тысячи литров контрафактной "незамерзайки"
Председатель Заксобрания Ростовской области избран в Генеральный совет "Единой России"
Отключения света в Ростове-на-Дону 10-12 декабря 2018: список адресов
Прямые руки - залог успеха: ростовчане в соцсетях обсуждают изобретательность водителя Toyota
Ростовчанин швырнул "огненный шар" с балкона многоэтажки
Звонок: в Ростове-на-Дону вылепили из снега героиню культового ужастика