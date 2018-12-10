2018-12-10T16:41:39+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отметят флешмобом день рождения писателя Александра Солженицына

11-декабря отмечается столетний юбилей
Ольга КУБЫШЕВА
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Во вторник, 11 декабря, отмечается столетие со Дня рождения писателя Александра Солженицына. По такому случаю в ЮФУ приготовили флешмоб. Студенты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации соберутся на Соборном, где находилась школа, в которой учился известный автор. Ровно в 13:00 они раскроют его книги и замрут с ними на пять минут. После этого раздадут прохожим флаеры с информацией о творчестве писателя, малоизвестными фактами его биографии и рекомендациями для тех, кто хочет начать знакомство с произведениями Александра Исаевича. Цель акции - привлечь внимание к проблемам изучения творчества Нобелевского лауреата.

Также в этот день стартует сбор материала для исследования, во время которого при помощи специальных опросников у горожан выяснят: насколько ростовчане знакомы с творчеством автора, знают ли, что связывает его с донской столицей, и считают ли актуальной установку памятника ему. Студенты обратятся к горожанам с разработанным опросником, после чего обобщат и представят итоговый материал общественности.

К слову, юбилейные мероприятия в стенах вуза идут на протяжении всего года: уже прошла международная научная конференция, были организованы две выставки, посвященные творчеству юбиляра.

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