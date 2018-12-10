2018-12-10T17:14:05+03:00
Общество

Житель Белой Калитвы забил кирпичом своего знакомого

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Региональный следком сообщил подробности убийства в Белой Калитве, где 26-летний мужчина расправился со своим знакомым. В минувшее воскресенье, 9 декабря, подозреваемый пришел в гости к 59-летнему местному жителю. Они крупно поссорились, когда слова закончились, началась драка.

- В ходе ссоры подозреваемый нанес несколько ударов кирпичом по голове, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - После того, как потерпевший упал и перестал подавать признаки жизни, он обмотал липкой лентой (скотчем) его голову и скрылся с места преступления.

Тело погибшего обнаружила соседка, которая обратила внимание на приоткрытую входную дверь.

- В ходе расследования уголовного дела следствием будет проверен психический статус обвиняемого, - добавили в следкоме.

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