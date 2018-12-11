2018-12-11T10:16:27+03:00
Происшествия

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 11 годам за убийство знакомого

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен в гибели человека.Суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен в гибели человека.Фото: Из архива "КП"
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В Ворошиловском районе вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Все случило ночью 11 января нынешнего года на проспекте Космонавтов.

- Судом установлено, что на почве личных неприязненных отношений между подсудимым и потерпевшим завязалась драка, - пояснили в областной прокуратуре. - Обвиняемый стал жестоко избивать знакомого, причинив травмы, несовместимые с жизнью.

Поняв, что натворил, подсудимый скрылся, а избитого доставили в больницу, где он скончался, несмотря на попытки врачей его спасти. Приговор - виновен. Ближайшие 11 лет и шесть месяцев подсудимый будет находиться в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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