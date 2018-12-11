В Ростове-на-Дону ищут 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-11T10:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 12-летний школьник. К поиску Дениса Алимова в помощь полиции присоединились и волонтеры. Известно, что еще 9 декабря 2018 года он вышел из дома, но до сих пор так и не вернулся: о его местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

- В тот день он был одет в красно-черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, синие кроссовки и серую шапку, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Рост мальчика примерно 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всему городу. Кроме того, стражи порядка общаются с теми, кто знал парня. Волонтеры просят ростовчан и жителей Дона не быть равнодушными к чужой беде и, если вам что-то известно о том, где может находиться Денис Алимов, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.