2018-12-11T10:18:23+03:00
Общество

Из-за сильного тумана задерживается прибытие нескольких рейсов в аэропорт «Платов»

Воздушная гавань Ростова-на-Дону работает по фактической погоде
Александр СТЕПАНОВ
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Плотный туман в Ростовской области - с самого утра. Фото: Twitter / Roman VdovichenkoПлотный туман в Ростовской области - с самого утра. Фото: Twitter / Roman Vdovichenko
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Международный аэропорт южной столицы «Платов» приступил к работе по фактической погоде из-за сильнейшего тумана, который опустился на донской регион утром во вторник, 11 декабря.

- Это означает, что командиры воздушных судов, получив информацию от диспетчеров с земли, уточнив ее по приборам, сами принимают решение, сажать самолет или нет, - уточнил источник «КП» - Ростов-на-Дону» в аэропорту.

В настоящее время, отметил он, задерживается пока прибытие двух рейсов — одного из Москвы, отставание от графика, на данный момент, до часа. Еще один борт, из Санкт-Петербурга, уже приземлился, но тоже - не по расписанию.

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