2018-12-11T10:31:19+03:00
Происшествия

В Неклиновском районе на остановке у железной дороги нашли тело пенсионера

Следком выясняет причины смерти человека
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту смерти человека начата проверкаПо факту смерти человека начата проверка
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В минувший понедельник, 10 декабря, на остановочном комплексе села Вареновка (Неклиновский район) у железной дороги местные жители обнаружили тело мужчины. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, то удалось достаточно быстро установить личность умершего. Это 65-летний житель села. А вот причина смерти пока неизвестна, так как эксперты не обнаружили признаки насильственной смерти.

- Был проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - Начались проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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