2018-12-11T10:36:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону чиновники не нашли нарушений в работе общественного транспорта

И не застали очередей на автобусных остановках
Ольга ГОПАЛО
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Специалисты Департамента транспорта города не застали очередей на автобусных остановках. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Специалисты Департамента транспорта города не застали очередей на автобусных остановках. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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Во вторник, 11 декабря, чиновники отправились на проверку общественного транспорта, который курсирует по Ростову-на-Дону. Известно, что она была сделана по поручению главы администрации города Виталия Кушнарева и была внеплановой.

Известно, что специалисты городского Департамента транспорта отправились в микрорайон Темерник. На остановку для автобусов под номерами 54 и 22, поскольку именно ее чаще всего упоминали в своих обращениях-жалобах жители донской столицы. Люди уверяли: на остановке собираются толпы народу, а общественный транспорт ходит редко. Однако по словам чиновников, нарушений в результате проверки выявлено не было.

- Транспорт приходил вовремя, интервал движения также был соблюден, - добавили в мэрии. Известно, что подобные рейды будут проводиться регулярно. А если обнаружат нарушения, то транспортникам грозят штрафы и расторжение договора.

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