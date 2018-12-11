2018-12-11T10:41:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону горячая линия по работе транспорта будет работать круглосуточно

Правда, такой режим работы начнется лишь со следующей недели
Ольга ГОПАЛО
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Телефон круглосуточной горячей линии можно записать.Телефон круглосуточной горячей линии можно записать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону заработает круглосуточная горячая линия по транспорту. Об этом сообщили в мэрии города. Известно, что можно будет позвонить по специально выделенному номеру и оставить свое обращение о работе общественного транспорта: об очередях на остановках, о грубости водителей, о нехватке автобусов или других нарушениях.

Сообщается, что телефон будет работать круглосуточно только со следующей недели, а пока часы работы с 08:00 до 18:00. В городском Департаменте транспорта напоминают, что за выявленные нарушения в работе транспортным компаниям грозят штрафы, а также расторжение контрактов с перевозчиками. Так, что призывают горожан звонить.

К слову, 11 декабря чиновники проверили работу общественного транспорта города и не нашли в его работе нарушений: автобусы ходили с положенным интервалом, а очередей на остановках из пассажиров не было.

АЛЛО!

О фактах нарушения работы общественного транспорта по телефону горячей линии по телефону: 8-800-222-76-76.

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