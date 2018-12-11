Мама оставила с подругой: в Кагальницком районе в ванной утонула восьмимесячная девочка

11 Дек. 10:45 2018-12-11T10:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Кагальницкого района. Она допустила смерть дочери своей подруги. Согласно предварительным данным, мама двоих детей попросила близкую знакомую присмотреть за малышами.

- Подозреваемая, осуществляя присмотр за 8-месячной девочкой и трехлетним мальчиком, поместила их для купания в ванну наполненную водой, после чего, действуя легкомысленно и самонадеянно, покинула комнату на некоторое время, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - По возращению она обнаружила восьмимесячную девочку без признаков жизни.

Медики спасли ребенка не смогли. Эксперты пришли к выводу, что она утонула в воде.