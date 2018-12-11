2018-12-11T10:46:25+03:00
Происшествия

Мама оставила с подругой: в Кагальницком районе в ванной утонула восьмимесячная девочка

Следком возбудил уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Кагальницкого района. Она допустила смерть дочери своей подруги. Согласно предварительным данным, мама двоих детей попросила близкую знакомую присмотреть за малышами.

- Подозреваемая, осуществляя присмотр за 8-месячной девочкой и трехлетним мальчиком, поместила их для купания в ванну наполненную водой, после чего, действуя легкомысленно и самонадеянно, покинула комнату на некоторое время, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - По возращению она обнаружила восьмимесячную девочку без признаков жизни.

Медики спасли ребенка не смогли. Эксперты пришли к выводу, что она утонула в воде.

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