2018-12-11T11:40:19+03:00
Общество

Проект «Ростелекома» вошел в число лучших общественных инициатив юга России

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Благотворительный проект «Я помогу», представленный Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «Ростелеком» на ежегодной региональной независимой премии «Лучшие социальные проекты Юга России», вошел в тройку финалистов в номинации «Корпоративные социальные проекты».

Церемония вручения премии, организованной аналитическим центром «Эксперт Юг», состоялась 7 декабря в Ростове-на-Дону. Экспертный совет конкурса оценил более 70 заявок, поданных от НКО и компаний, реализовавших социальные инициативы в 2018 году.

Диплом финалиста Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Диплом финалистаФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Я помогу» создан совместно с благотворительным фондом помощи лицам с нарушениями нервно-психического развития «Шаг вперед» и волонтерским объединением «Я помогу». Цель проекта – помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в адаптации к условиям общеобразовательных учреждений. В течение месяца преподаватели и психологи Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского госуниверситета проводили занятия с 50 семьями. Занятия родителей проходили на базе Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком». Волонтеры объединения в это время брали на себя заботу о детях и устраивали для них развлекательные программы.

Директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов: «В «Ростелекоме» существует глобальная программа корпоративной социальной ответственности. В каждом регионе мы стремимся решать стоящие перед обществом социальные проблемы, помогать тем, кто в этом остро нуждается. Признание нашего вклада является демонстрацией того, что мы движемся в правильном направлении и приносим пользу».

Генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов: «Наш конкурс социальных проектов – ёмкий и эффективный ресурс для поддержки лучших общественных начинаний. Участие в нем крупных компаний, таких как «Ростелеком», создает импульс к развитию некоммерческих организаций, рождает у них ощущение расширенных возможностей и перспектив».

Конкурс проходит ежегодно в рамках проекта «Социальные инвестиции Юга России: лучшие практики управления в некоммерческом секторе» и реализуется АНО «Инновационные гуманитарные проекты» с 2014 г., а с 2018 г. — с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёром проекта является Аналитический центр «Эксперт Юг».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей
Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали