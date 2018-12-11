Проект «Ростелекома» вошел в число лучших общественных инициатив юга России

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-11T11:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Благотворительный проект «Я помогу», представленный Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «Ростелеком» на ежегодной региональной независимой премии «Лучшие социальные проекты Юга России», вошел в тройку финалистов в номинации «Корпоративные социальные проекты».

Церемония вручения премии, организованной аналитическим центром «Эксперт Юг», состоялась 7 декабря в Ростове-на-Дону. Экспертный совет конкурса оценил более 70 заявок, поданных от НКО и компаний, реализовавших социальные инициативы в 2018 году.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Я помогу» создан совместно с благотворительным фондом помощи лицам с нарушениями нервно-психического развития «Шаг вперед» и волонтерским объединением «Я помогу». Цель проекта – помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в адаптации к условиям общеобразовательных учреждений. В течение месяца преподаватели и психологи Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского госуниверситета проводили занятия с 50 семьями. Занятия родителей проходили на базе Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком». Волонтеры объединения в это время брали на себя заботу о детях и устраивали для них развлекательные программы.

Директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов: «В «Ростелекоме» существует глобальная программа корпоративной социальной ответственности. В каждом регионе мы стремимся решать стоящие перед обществом социальные проблемы, помогать тем, кто в этом остро нуждается. Признание нашего вклада является демонстрацией того, что мы движемся в правильном направлении и приносим пользу».

Генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов: «Наш конкурс социальных проектов – ёмкий и эффективный ресурс для поддержки лучших общественных начинаний. Участие в нем крупных компаний, таких как «Ростелеком», создает импульс к развитию некоммерческих организаций, рождает у них ощущение расширенных возможностей и перспектив».

Конкурс проходит ежегодно в рамках проекта «Социальные инвестиции Юга России: лучшие практики управления в некоммерческом секторе» и реализуется АНО «Инновационные гуманитарные проекты» с 2014 г., а с 2018 г. — с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёром проекта является Аналитический центр «Эксперт Юг».